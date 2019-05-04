السعودية | ستشهاد فلسطيني جراء إصابته بشظايا صاروخ إسرائيلي شمال غزة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:56 مساءً, 4 مايو 2019 م المناطق - الرياض استشهد شاب فلسطيني ،اليوم ، جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار على مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، باستشهاد الشاب عماد محمد نصير وإصابة أربعة آخرين، في استهداف من قبل طائرة إسرائيلية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

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