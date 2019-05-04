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مقتل وإصابة 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
متابعات الخليج 365 - متابعة
شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت غارات على غزة؛ رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع.
وأسفرت الغارات عن مقتل فلسطيني وإصابة 8 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون، ما يشكل خرقاً جديداً للهدنة الهشّة بين الجانبين.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نحو 90 صاروخاً من غزة باتجاه الدولة العبرية التي اعترضت دفاعاتها الجوية العشرات منها.
وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رد بغارة جوية استهدفت قاذفتي صواريخ في غزة بينما قصفت دباباته عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الإسلامية التي تحكم الجيب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل عماد محمد نصير (22 عاماً) وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين بجروح. ولم تعلن إسرائيل عن سقوط ضحايا في جانبها من الحدود.
وأفاد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه سيُجري مشاورات مع قادة أمنيين.
ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات الجمعة اعتبرت الأعنف منذ أسابيع بين الطرفين.
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