هل كذبت أبل لسنوات طويلة بشأن إمكانيات هواتفها؟

2019-05-04

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

أكدت اختبارات بحثية لهواتف أبل أيفون الشهيرة، أن عمر بطارية تلك الأجهزة أقل بكثير مما تدعي الشركة الأمريكية العملاقة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل، فشلت موديلات الهاتف المحمول الرائد في الوفاء بوعود أبل بشأن عمر البطارية، وذلك بعد اختبارات واقعية للأجهزة.

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ووجدت تلك الاختبارات فجوة بين الأداء الفعلي والمميزات التي تذكرها الشركات قبل تسويق الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن تلك المشكلة عثر عليها أيضًا في أجهزة هواتف شركة أخرى واحدة فقط، وهي HTC الصينية.

وكانت وعود أبل المتعلقة بعمر البطارية أطول بنسبة تتراوح بين 18 و 51% عما حققته الأجهزة في حوذة المستهلكين بشكل فعلي، وكان التناقض الأكبر في جهاز أيفون XR، والذي يكلف ما يصل إلى 4500 ريال، حيث تدعي الشركة أن وقت التحدث يصل لمدة 25 ساعة، لكنها حققت 16 ساعة و 32 دقيقة فقط في الاختبارات.

وقبل عامين، أقرت شركة أبل بأنها أبطأت تشغيل بعض الهواتف سرًا لتمديد عمر البطارية من خلال ترقية البرنامج، حيث ستجلب نتائج الدراسة المزيد من الضغوط على عملاق التكنولوجيا الأمريكي بعد أن كشفت أن مبيعات أيفون انخفضت بنسبة 17% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس.