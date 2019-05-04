إحباط مخطط إرهابي لإعادة تشكيل خلايا جديدة لداعش بالعراق

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إحباط أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ إرﻫﺎﺑﻲ لإعادة تشكيل خلايا جديدة لتنظيم”داعش” في العراق.

وقال رئيس خلية الصقور وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي – في تصريح أوردته قناة “السومرية نيوز” – إن “ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ تمكنت من قتل الإرهابي عبدالغفور عبدالله كرموش، المسؤول ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺸﺮات الأﺑﺮﻳﺎء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ الموصل وﺗﻠﻌﻔﺮ”، مضيفاً أنه تم نصب كمين له ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻠﻌﻔﺮ.

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وأضاف البصري أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺼﺎدر اﻟﺨﻠﻴﺔ، مشيرا إلى أن العملية التي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﻣﺨﺎﻟﺐ اﻠﻤﻮت) ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﻋﺶ الإرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ بغية إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى.

وأكد البصري أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟـ15 ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت الحشد اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ نينوى، موضحاً أن أﺣﺪ ﻣﺮاﻓﻘﻲ الإرهابي ﻛﺮﻣﻮش قام بتفجير ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

يذكر أن خلية الصقور الاستخبارية تنفذ عمليات نوعية ضد قيادات كبيرة في تنظيم “داعش”، حيث يتم قتل عدد منهم واعتقال آخرين، كما أحبطت سابقاً العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المناطق الآمنة في البلاد.