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قنصلية المملكة في مومباي تحذر السعوديين من إعصار فاني

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2019-05-04

قنصلية المملكة في مومباي تحذر السعوديين من إعصار فاني

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت قنصلية المملكة في مومباي بالهند، كافة المواطنين المتواجدين في الولايات الشرقية من الهند، من الإعصار “فاني” الذي يضرب سواحل المنطقة.

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وقالت القنصلية في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر إنه نظرًا لما قد تسبّبه من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤدي إلى أضرار في الممتلكات والأرواح؛ تأمل القنصلية من جميع المواطنين المتواجدين في المناطق المذكورة توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، ومتابعة التطورات عبر الإعلام.

وأضافت القنصلية: “لطلب المساعدة يرجى التواصل بالقنصلية عبر هاتف شؤون السعوديين: 00919892019444”.





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