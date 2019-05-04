- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم تركي بن طلال رئيساً فخرياً لجمعية البر بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تركي بن طلال رئيساً فخرياً لجمعية البر بأبها
متابعات الخليج 365 - أبها
تشرفت جمعية البر بأبها بالرئاسة الفخرية للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لها ، جاء هذا خلال زيارة الأمير تركي لمقر الجمعية مساء يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ واطلع على أعمال الجمعية وجهودها التي امتدت من مدينة أبها لمحافظات ومراكز المنطقة.
وأشاد الأمير تركي بجهود “بر أبها” وما تقدمه من أعمال اجتماعية ، وقدم شكره وتقديره لرئيسها ومجلس إدارتها وأمينها العام وكافة العاملين بها على ما يقومون به من جهود مميزة للارتقاء بالعمل الخيري والحرص على تنميته وتطويره.
من جهته عبرّ أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس بأنه لشرفٌ عظيمٌ أن يكون الرئيس الفخري لجمعية البر بأبها هو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز – حفظه الله ، في ظل ما تشهده ” بر أبها ” من تطور في شتى أعمالها لتكون حافزاً لكافة منسوبي الجمعية بالمضي قدماً نحو التميز ، وتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة للجمعية والتي تنهض بالعمل الخيري ، كما أن هذه الرئاسة الفخرية ستكون دعماً لنا لاتساع مجالات التنمية وتحسينها على مسار الرؤية الرائدة للعمل الاجتماعي التنموي .
كانت هذه تفاصيل خبر تركي بن طلال رئيساً فخرياً لجمعية البر بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.