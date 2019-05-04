تركي بن طلال رئيساً فخرياً لجمعية البر بأبها

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - أبها

تشرفت جمعية البر بأبها بالرئاسة الفخرية للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لها ، جاء هذا خلال زيارة الأمير تركي لمقر الجمعية مساء يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ واطلع على أعمال الجمعية وجهودها التي امتدت من مدينة أبها لمحافظات ومراكز المنطقة.

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وأشاد الأمير تركي بجهود “بر أبها” وما تقدمه من أعمال اجتماعية ، وقدم شكره وتقديره لرئيسها ومجلس إدارتها وأمينها العام وكافة العاملين بها على ما يقومون به من جهود مميزة للارتقاء بالعمل الخيري والحرص على تنميته وتطويره.

من جهته عبرّ أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس بأنه لشرفٌ عظيمٌ أن يكون الرئيس الفخري لجمعية البر بأبها هو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز – حفظه الله ، في ظل ما تشهده ” بر أبها ” من تطور في شتى أعمالها لتكون حافزاً لكافة منسوبي الجمعية بالمضي قدماً نحو التميز ، وتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة للجمعية والتي تنهض بالعمل الخيري ، كما أن هذه الرئاسة الفخرية ستكون دعماً لنا لاتساع مجالات التنمية وتحسينها على مسار الرؤية الرائدة للعمل الاجتماعي التنموي .