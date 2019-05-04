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طائرة بوينغ 737 تهبط اضطرارياً في نهر بفلوريدا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وسائل إعلام محلية إن طائرة نوع بوينغ 737 كان على متنها 142 شخصاً هبطت اضطرارياً في نهر سانت جونز بالقرب من محطة نافال الجوية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.
ووفقاً لإدارة إنقاذ الحرائق في جاكسونفيل، فإن جميع الركاب على قيد الحياة.
كانت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737 قد انطلقت من خليج غوانتانامو في حوالي السابعة والنصف مساء وكان من المفترض أن تصل إلى جاكسونفيل حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء السبت لكنها هبطت اضطرارياً في النهر.
ولم يعرف على الفور سبب وقوع الحادث.
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