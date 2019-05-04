56 ملياراً على أعتاب المملكة بعد إضافتها لمؤشرات سوق المال العالمية

2019-05-04

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

قالت مجلة بزنس إنسايدر، إن المملكة باتت سوقًا مفتوحًا لتدفق المليارات من الدولارات، وذلك بعد إدراج المؤشرات المالية الكبرى لها في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعني إمكانية تدفق أموال طائلة داخل السوق السعودي خلال المستقبل القريب.

المليارات تتدفق بالأسواق السعودية

وأشارت المجلة إلى أن قيام المملكة بأول عملية بيع للسندات الشهر الماضي، والتي تديرها جزئيًا شركتا الولايات المتحدة جولدمان ساكس وسيتي جروب، على طلبات بقيمة 100 مليار دولار، كان لها تأثير كبير في منح المستثمرين مؤشرات رئيسية حول الأوضاع بالأسواق المالية في المملكة، خاصة وأن لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، ودانييل بينتو، رئيس مجلس إدارة جي بي مورغان من بين الذين حضروا مؤتمر القطاع المالي في الرياض.

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وأوضحت أن حضور هؤلاء النجوم البارزين في عالم استثمار المال في المحفل الذي أقامته الرياض خلال الأيام الأخيرة من أبريل، كان له مؤشرات أيضًا على أداء الأسواق في ذلك الوقت، لا سيما مع تركيز العشرات من الشركات على التعامل مع الأسواق الناجحة اقتصاديًا، والتي لا تمثل خطورة كبيرة على أموالهم.

مؤشرات سوق المال

ويجري الآن دمج سوق الأسهم تداول، في مؤشرات الأسواق الناشئة التي قدمتها “S&P Dow Jones Indices” و “FTSE Russell” و “MSCI” في الأشهر الماضية، مما قد يؤدي إلى تدفق هذه الأسهم بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل.

وقدَر محللو جولدمان ساكس في تقرير هذا الأسبوع أن FTSE و MSCI يمكن أن يسهما في دخول 55.6 مليار دولار من التدفقات بمجرد إدراج السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة الخاصة بكل منهما.