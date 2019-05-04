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صور الاعتداء على كاميرات ساهر بأحد المسارحة
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أكدت مصادر خاصة لـ “متابعات الخليج 365” أن شرطة المضايا التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان تلقت بلاغاً بالاعتداء على أحد أجهزة كاميرات نظام الرصد “ساهر” وإحداث بعض التلفيات في الجهاز.
وأوضحت المصادر، أن مجهولين قاموا بإزاحة كاميرا ساهر من مكانها وتغيير وضعها من أجل عدم تصوير السيارات التي تتجاوز السرعة الزائدة وذلك على طريق عثمان بن عفان الواقع بين مدينة جيزان – أحد المسارحة وأن موقع الجهاز بين قرية العلوية والخمس.
الجدير بالذكر أن إدارة المرور حذرت في وقت سابق من خطورة الاعتداء على مركبات نظام “ساهر” ومعداته وأن هذه الأجهزة الخاصة سواء من مركبات أو كاميرات هي ممتلكات حكومية، وأن أي اعتداء عليها خرق للنظام.
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