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وظائف تعليمية وإدارية للرجال والنساء بالظهران
متابعات الخليج 365 - الظهران
أعلنت مدارس الجامعة في مدينة الظهران توفر وظائف تعليمية وإدارية للرجال والنساء، للعمل بالمسميات التالية (مرشد طلابي، ومحضر مختبر، ومصادر التعلم، ومراقب، ووكيل، ومشرف نشاط، ومعلمة رياضيات، ومعلمة علوم، ومعلمة لغة عربية، ومعلمة تربية فنية، ومعلمة صفوف أولية)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
* للرجال:
1- مرشد طلابي.
2- محضر مختبر.
3- مصادر التعلم.
4- مراقب.
5- وكيل.
6- مشرف نشاط.
* للنساء:
1- معلمة رياضيات.
2- معلمة علوم.
3- معلمة لغة عربية.
4- معلمة تربية فنية.
5- معلمة صفوف أولية.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل سنة في المدارس لجميع المراحل الدراسية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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