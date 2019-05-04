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توقع استمرار هطول الأمطار من بداية رمضان وحتى نهاية الأسبوع

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2019-05-04

توقع استمرار هطول الأمطار من بداية رمضان وحتى نهاية الأسبوع

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية، استمرار هطول الأمطار بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وحتى نهاية الأسبوع.

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وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الأمطار ستغطي مناطق متفرقة في الشرقية والرياض وشرق منطقتي مكة وعسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.





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