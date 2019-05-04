جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن مراحل القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات للعام الدراسي 1441هـ، وسوف تتم إتاحة المجال لخريجي الثانوية لإدخال بياناتهم عبر بوابة القبول (عزز) خلال الفترة الزمنية المحددة والمعلنة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المستندات المطلوبة لبرامج الانتظام (ويجب رفعها إلكترونياً):

1- أصل الثانوية العامة.

2- أصل بطاقة الهوية للمتقدم.

3- صورة شخصية ملونة مقاس 6×4 سم ، بخلفية بيضاء (محجبة للطالبة).

4- موافقة جهة العمل (للموظفين).

5- الطلاب غير السعوديين ومن أم سعودية أو من أم لابن سعودي مطلوب أصل كل من (شهادة ميلاد الطالب وهوية الأم وهوية ابنها السعودي).

6- إفادة معتمدة تبين سبب الانسحاب للطالب المنسحب من أي جهة تعليمية أو المنقطع عن الدراسة.

7- الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب عليه إرفاق ما يثبت ذلك بإفادة من مراكز الرعاية وتحديد نوع الإعاقة.

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شروط القبول للانتظام:

1- أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

3- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

4- بالنسبة للطلاب أن يكون حاصلاً على امتحان القدرات للمسار الإداري / الإنساني. وبالنسبة للمسار العلمي أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والتحصيلي معاً .

5- بالنسبة للطالبات أن تكون حاصلة على درجة اختبار القدرات والتحصيلي للمسارين العلمي والإداري / الإنساني.

6- مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس.

7- أن لا يكون قد فُصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله لاغياً.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى بتاريخ 1440/09/15هـ إلى بتاريخ 1440/10/30هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال بوابة القبول (عزز) عبر الرابط التالي: اضغط هنا