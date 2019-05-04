٢٠ متحدثا من ١٠ دول يثرون مركز الملك عبدالله المالي بمستقبل ابتكارات تقنيات التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات قمة انوكسيرا InnoXera لمناقشة حلول مستقبل الابتكار بالتعلم الذكي والتي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية وفي أحدث وأهم مركز للمؤتمرات بالمملكة مركز الملك عبدالله المالي .

ناقش أكثر من ٢٠ متحدثاً من ١٠ دول ما بين خبراء و مستشارين و قادة بالمجال حلول وابتكارات مستقبل التعليم الذكي وكان من أهم المتحدثين السيد ماريو فرانكو و الذي يرأس منظمة التعليم المستمر التابعة للامم المتحدة. و كذلك معالي الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء و الذي تحدث عن مستقبل الاستثمار بتقنيات التعليم. كما كان من ضمن المتحدثين د. يوسف العوهلي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم TETCO و الذي تحدث عن مستقبل التعلم الذكي للتعليم العام بالمملكة ، كما تحدث باللقاء مدير التعليم بشركة مايكروسوفت العالمية السيد حرب بو حرب عن التعليم الذكي بالغد، و كذلك تحدث د. معن القطامين رئيس مجلس إدارة آفاق المعرفة عن الثورة الصناعية الرابعة و أثرها على التعليم. كما شمل اللقاء عرض من الشركة الراعية كلاسيرا عن استخدام آخر التقنيات الذكية بمجال التعليم، و من ضمن ذلك تقنيات الذكاء الإصطناعي AI و التعليم بالترفيه edutainment و التعلم بالواقع المعزز Augmented Reality و غيرها من التقنيات الملهمة و المفيدة للطلاب. و ختم اللقاء بثلاث جلسات حوارية أحدها عن أثر التعلم الذكي على المجتمع، و الثاني تقنيات إعادة تعريف طريقة التعلم، و الاخيرة عن قصص نجاح من داخل المملكة. كما تضمن المؤتمر تكريم للفائزين بالتميز في التعليم الإلكتروني على مستوى الشرق الاوسط.

تضمن الحضور مجموعة من مسؤولين وزارة التعليم و وزارة الاتصالات و نخبة من الأكاديميين و الخبراء من أكثر من ١٦ دولة وعدد كبير من رجال الأعمال و ملاك المدارس و عدد من المهتمين في مجال التعليم.

وتسعى القمة إلى أن تكون منبراً لكل مبدع أو مبتكر أو خبير في تقنيات التعليم و دفع سقف الإبداع بالمجال.

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من جهته صرح سعادة المهندس محمد المدني الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا الراعية للقمة أن مفهوم التعليم و التقنية أصبح أحد أهم الامور ، التي تنال شغف الكثيرين، لذا لابد من وجود حدث يجمعهم و يقدم التعليم بطريقة ملهمة للطلاب و بلغة عصرهم الحالية و هي لغة التقنية. كما ذكر سعادته أنه حان الوقت لأن تكون المنطقة العربية مكاناً لجلب و خلق الإبداع و نفتخر بوجود قمة عالمية تجمع خبراء عالميين و جهات حكومية و شركات عالمية رائدة تحت سقف واحد في أرض المملكة يتباحثون و يبتكرون مستقبل التعلم الذكي.

جدير بالذكر أن محتوى القمة متوافق مع أحد أهم مسارات رؤية المملكة 2030 وهو مسار التحول الرقمي لاسيما في قطاع التعليم أحد أهم القطاعات في الوطن.

وتشكل إقامة هذا الحدث في وسط المملكة دليلاً على أن السعودية دولة سباقة ورائدة في تبني أحدث التقنيات وتطويرها على مستوى المنطقة .

وجدير بالذكر أن هذا الحدث الهام الذي ترعاه و تنظمه شركة كلاسيرا العالمية للتعلم الذكي يأتي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وإنتل والعديد من الشركات ذات الاهتمام المشترك ، مما يدل على اهتمام الشركات العالمية بسوق المملكة كسوق واعد في مجال تقنيات التعليم.