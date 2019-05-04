، وزير الشؤون الإسلامية يعلن اكتمال الاستعدادات لاستقبال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت صيانة وترميم وفرش المساجد وتعيين 4 آلاف من منسوبي المساجد

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إنهاء الوزارة لكل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1440هـ بمختلف مناطق المملكة، حيث تم تنفيذ عدد من مشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية مائتي مليون ريال لبناء وترميم الجوامع والمساجد والمصليات والمواقيت، وتجهيزها وصيانة ملحقاتها من دورات المياه، بما يُمكن المصلين من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة.

وكشف عن تنفيذ عدد من البرامج داخل المملكة وخارجها وخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ سعياً من الوزارة للقيام بالمهمة المنوطة بها على الوجه الأكمل.

تعيينات وتكليفات منسوبي المساجد

وقال "آل الشيخ": في مجال العناية بالمساجد ومنسوبيها، تم الانتهاء من تعيين 2016 إماماً ومؤذناً وخطيباً كمرحلة أولية وجارٍ تعيين 2000، ليتجاوز عدد من تم تعيينهم خلال شهر رمضان الأربعة آلاف، وأيضاً تم تكليف 1100 من الحفاظ المتقنين لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأضاف: تم التأكيد على فروع الوزارة بإتمام جاهزية المساجد ومتابعة شركات الصيانة، وتكليف فرق رقابية؛ لمتابعة أعمالهم ومضاعفة الجهد في ذلك خلال موسم رمضان.

فرش وترميم وبناء المساجد

وأردف: فيما يخص أعمال الترميم وبناء وفرش المساجد، تم الانتهاء من ترميم أكثر 2400 مسجد وجامع، وافتتاح 221 جامعاً قبل شهر رمضان، كما تم تأمين أكثر من نصف مليون متر مربع 506 آلاف م2 من الفرش الفاخر شملت 333 مسجداً وجامعاً في مختلف محافظات ومناطق المملكة، بتكلفة مالية بلغت 46 مليون ريال.

وتابع: تم الانتهاء من فرش جامع العباس في الطائف بأكثر من عشرة آلاف وستمائة متر مربع من الفرش الفاخر؛ إدراكاَ من الوزارة لمسؤوليتها العظيمة تجاه بيوت الله.

تعاميم وتعليمات

وقال "آل الشيخ": تم التشديد على جميع منسوبي المساجد بفتح المساجد طوال اليوم، والمواظبة وعدم الغياب، والعناية بالمساجد، وتكثيف الكلمات الإرشادية، إلى جانب متابعة شركات الصيانة، وضبط مكبرات الصوت في المساجد بما لا يحدث تشويش، وتمكين المعتكفين من الجلوس في المساجد، وأيضاً إصدار تصاريح مشاريع التفطير بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي تحفظ كرامة الصائمين، وتكليف أكثر من مئة موظف للرد على مركز الاتصال الموحد (1933) لتلقي الشكاوى والملاحظات على مختلف أعمال الوزارة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

دروس ومحاضرات رمضانية وبرامج تلفزيونية

وأضاف: فيما يخص مجال الدعوة والإرشاد، تم إطلاق سلسلة من الكلمات والمحاضرات والندوات في أحكام الصيام في مختلف فروع الوزارة، وتكليف جميع الدعاة بإلقائها، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الداعيات المتعاونات، وأيضاً توفير أكثر من 1.5 مليون مطبوعة إرشادية لتوزيعها لضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت.

وأردف: تم توزيع ثلاثة ملايين مصحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة على المساجد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى تكليف عدد كبير من الدعاة للمشاركة في البرامج التلفزيونية عبر القنوات الرسمية، وتجهيز مواد فيلمية توعوية خاصة بشهر رمضان؛ لبثها عبر قنوات ومنصات الوزارة الإعلامية.

خدمات ضيوف الرحمن

وتابع: في مجال خدمة ضيوف الرحمن في موسم العمرة، تم تكليف 100 داعية في المواقيت، ومكة، والمدينة، والمنطقة المركزية المجاورة للحرم؛ لتوعية المعتمرين، إلى جانب تكثيف وزيادة عدد الداعيات إلى 50 داعية.

وقال "آل الشيخ": تمّت صيانة جميع المساجد الواقعة على طريق المعتمرين، ومساجد المواقيت والمرافق التابعة لها، إضافة إلى تعيين أئمة ودعاة بكل ميقات يعملون على مدار الساعة.

وأضاف: ستقوم الوزارة بترجمة فورية لقراءات أئمة الحرمين عبر القنوات الرسمية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك تكليف 100 داعية و64 مترجماً يتناوبون للردّ على الهاتف المجاني للاستفسارات والفتاوى على الرقم 8002451000.

مشروعات في 120 دولة حول العالم

وأردف: فيما يتعلق بمجال الشؤون الإسلامية بالخارج، تم تكليف 70 حافظاً للقرآن الكريم؛ لإمامة المصلين في 35 دولة حول العالم، ضمن برنامج الإمامة في رمضان، بناءً على طلبات المراكز الإسلامية في تلك الدول، كما تم الانتهاء من كل التجهيزات لشحن 200 ألف كجم من التمور الفاخرة؛ لتوزيعها في 25 دولة في جميع القارات، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين.

وتابع: تنفذ الوزارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وهو من المشاريع التي تنفّذ سنوياً في عدد من دول العالم، حيث ينفذ المشروع هذا العام في 24 دولة في قارتي إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين و750 ألف ريال، ويستفيد منه مليون صائم.

وقال "آل الشيخ": تم شحن مليون نسخة من المصاحف ونصف المليون من تراجم معاني المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والإرشاد التابعة للوزارة في دول العالم.

وأضاف: تم الانتهاء من تجهيز 150 ألف منشط دعوي (محاضرة وندوة وخطبة جمعة) يشارك في تنفيذها 1580 داعية من دعاة الوزارة في 120 دولة في مختلف قارات العالم.