، "با يحيى" للمرتبة الثالثة عشرة بأمانة جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية حسين بن أحمد با يحيى، إلى المرتبة الثالثة عشرة، بوظيفة مدير عام شؤون الموظفين.

وعبَّر "بايحيى" عن اعتزازه بالثقة، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود في المستقبل.