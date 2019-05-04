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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية حسين بن أحمد با يحيى، إلى المرتبة الثالثة عشرة، بوظيفة مدير عام شؤون الموظفين.
وعبَّر "بايحيى" عن اعتزازه بالثقة، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود في المستقبل.
"با يحيى" للمرتبة الثالثة عشرة بأمانة جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية حسين بن أحمد با يحيى، إلى المرتبة الثالثة عشرة، بوظيفة مدير عام شؤون الموظفين.
وعبَّر "بايحيى" عن اعتزازه بالثقة، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود في المستقبل.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
02:32 PM
أصدر أمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية حسين بن أحمد با يحيى، إلى المرتبة الثالثة عشرة، بوظيفة مدير عام شؤون الموظفين.
وعبَّر "بايحيى" عن اعتزازه بالثقة، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود في المستقبل.
، "با يحيى" للمرتبة الثالثة عشرة بأمانة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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