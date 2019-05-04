، "الخليج 365" تكشف تفاصيل استغلال أحد المشاهير لشاب من ذوي الهمم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الضحية تقدّم بشكوى للجهات الأمنية وينتظر اتخاذ الإجراءات

كشفت "الخليج 365" تفاصيل وقوع شاب من ذوي الهمم ضحية لأحد مشاهير "السوشيال ميديا" بعد استغلال حاجته.

وقال الشاب عبدالعزيز مسعود لـ"الخليج 365": الطريقة التي يستخدمها المشهور الذي يسكن في مدينة جدة تبدأ بعرض حسابات "باي بال" للبيع، عبر حسابه في "سناب شات"، وذلك بإرفاق رقم هاتفه المستخدم في برنامج "واتساب"، والعروض لحسابات "الباي بال" مقابل مبلغ مالي.

وأضاف: عند التحويل له يطلب منك الإيصال وبعدها يبدأ بالمماطلة ولا يتجاوب أبداً، ثم يفتح موقعاً إلكترونياً ويعرض عليه العروض.

وأردف: لإيهام المتابعين استخدم طرقاً متعددة للنصب والاحتيال، حيث قام باستخدام سجل تجاري لمؤسسة سعودية وقام بتزويره باسمه، قبل تزوير عدد من الرسائل الكاذبة محتواها إجراء تحويل بنكي من عدة أشخاص ذوي مناصب وسمعة.

وتابع: يقوم بوضع سنابات "مقاطع" بأنه مع السعودية وضد أي شخص يتكلم عنها، وهدفه من ذلك التضليل على ما يقوم به من أفعال نصب واحتيال.

وأكد الشاب "عبدالعزيز" أنه تقدم بشكوى للجهات الأمنية وفي انتظار اتخاذ الإجراءات.