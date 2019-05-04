، محافظ عنيزة يدشن جمعية "قدرة" لدعم الأسر المنتجة ،

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دشّن محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أعمال جمعية قدرة النسائية الأهلية، بمقر المحافظة، وفي حضور مستشار المحافظة، إبراهيم البريكان.
وتعد جمعية قدرة أول جمعية بعنيزة تُعنى بدعم الأسر المنتجة بالبرامج والإمكانيات الرامية لتطويرهم وتعزيز مهنهم .
واستقبل المحافظ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، خالد الروقي، الذي قدم شرحاً عن أهداف الجمعية المتمثلة في تأهيل وتقديم الدعم اللوجستي للأسر المنتجة، وتسهيل المهام عن طريق توفير الموارد وتذليل العقبات والعمل على توفير فرص وظيفية مناسبة وتكوين لجان استشارية لدعمهم في بناء التخطيط وتشجيع الابتكار والمواهب واقتراح مسرعات للأعمال.
وأوضح "السليم" أن أهداف الجمعية تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م حول تعزيز العمل الاجتماعي وإطلاق المبادرات النوعية، إضافة إلى تأهيل الشباب والشابات وتطوير مواهبهم وقدراتهم في سوق العمل، مع تعزيز دور المرأة وتمكينها، مؤكدًا على أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص وصناديق الدعم.
محافظ عنيزة يدشن جمعية "قدرة" لدعم الأسر المنتجةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
دشّن محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أعمال جمعية قدرة النسائية الأهلية، بمقر المحافظة، وفي حضور مستشار المحافظة، إبراهيم البريكان.
وتعد جمعية قدرة أول جمعية بعنيزة تُعنى بدعم الأسر المنتجة بالبرامج والإمكانيات الرامية لتطويرهم وتعزيز مهنهم .
واستقبل المحافظ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، خالد الروقي، الذي قدم شرحاً عن أهداف الجمعية المتمثلة في تأهيل وتقديم الدعم اللوجستي للأسر المنتجة، وتسهيل المهام عن طريق توفير الموارد وتذليل العقبات والعمل على توفير فرص وظيفية مناسبة وتكوين لجان استشارية لدعمهم في بناء التخطيط وتشجيع الابتكار والمواهب واقتراح مسرعات للأعمال.
وأوضح "السليم" أن أهداف الجمعية تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م حول تعزيز العمل الاجتماعي وإطلاق المبادرات النوعية، إضافة إلى تأهيل الشباب والشابات وتطوير مواهبهم وقدراتهم في سوق العمل، مع تعزيز دور المرأة وتمكينها، مؤكدًا على أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص وصناديق الدعم.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
02:23 PM
تتوافق مع رؤية السعودية لتفعيل العمل الاجتماعي
دشّن محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، أعمال جمعية قدرة النسائية الأهلية، بمقر المحافظة، وفي حضور مستشار المحافظة، إبراهيم البريكان.
وتعد جمعية قدرة أول جمعية بعنيزة تُعنى بدعم الأسر المنتجة بالبرامج والإمكانيات الرامية لتطويرهم وتعزيز مهنهم .
واستقبل المحافظ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، خالد الروقي، الذي قدم شرحاً عن أهداف الجمعية المتمثلة في تأهيل وتقديم الدعم اللوجستي للأسر المنتجة، وتسهيل المهام عن طريق توفير الموارد وتذليل العقبات والعمل على توفير فرص وظيفية مناسبة وتكوين لجان استشارية لدعمهم في بناء التخطيط وتشجيع الابتكار والمواهب واقتراح مسرعات للأعمال.
وأوضح "السليم" أن أهداف الجمعية تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م حول تعزيز العمل الاجتماعي وإطلاق المبادرات النوعية، إضافة إلى تأهيل الشباب والشابات وتطوير مواهبهم وقدراتهم في سوق العمل، مع تعزيز دور المرأة وتمكينها، مؤكدًا على أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص وصناديق الدعم.
، محافظ عنيزة يدشن جمعية "قدرة" لدعم الأسر المنتجة ،
المصدر : الخليج 365
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