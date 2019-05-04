، فلكيون يؤكدون: رؤية الهلال اليوم مستحيلة.. ورمضان الاثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - لجان التَّرائي تبدأ متابعة الهلال اليوم استجابةً للمحكمة العليا

تبدأ لجان الترائي بمناطق ومحافظات المملكة متابعة ورصد هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم السبت، وإن لم يُرَ تُعاود اللجان متابعته مساء غدٍ الأحد؛ استجابةً لما دعت له المحكمة العليا في السعودية إلى تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وجاء في بيان المحكمة: أنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم السبت 29 شعبان لهذا العام 1440 هجري حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ فيتحرّى رؤية الهلال مساء يوم غدٍ الأحد".

وقالت المحكمة العليا: إنها ترجو ممّن يرى الهلال بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وبناء على دعوة المحكمة العليا في السعودية، فإن غرة شهر رمضان المبارك ستكون إمّا يوم الأحد 5 مايو أو الاثنين 6 مايو.

وفي الوقت الذي أجمع فيه غالبية الفلكيين على أنّ غُرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين، بمعنى أن غدًا الأحد هو المُتمم لشعبان، وأن رؤية الهلال اليوم السبت مستحيلة لحدوث الاقتران الفلكي بعد غروب الشمس، ولعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس، تتحرّى غالبية الدول الإسلامية هلال شهر رمضان يوم الأحد الخامس من مايو، وستتحرى دول أخرى الهلال اليوم السبت الرابع من مايو؛ في حين دعت بعض الدول لتحري هلال شهر رمضان مرتين؛ الأولى اليوم السبت، والثانية يوم غدٍ الأحد، ومنها المملكة العربية السعودية.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، لـ"الخليج 365": بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان مضمون البيان الرسمي للمحكمة العليا، أنه وحيث إن هلال شهر شعبان لم يثبت يوم الجمعة 5 أبريل؛ فإن بداية شهر شعبان باعتماد الرؤية كان يوم الأحد 7 أبريل، وعليه دعت المحكمة لتحري هلال شهر رمضان اليوم السبت الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب التقويم السعودي الرسمي "أم القرى"، ودعا البيان كذلك إلى تحرّي الهلال يوم غدٍ الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب الرؤية. ومن الناحية النظرية فإن هذا البيان يفتح المجال ليكون أول أيام رمضان إما يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء.

وأشار إلى ما ذكره البيان الرسمي أو المصادر الرسمية في دول أخرى بأن تحري هلال شهر رمضان سيكون يوم غدٍ الأحد 5 مايو فقط، ومن هذه الدول: إندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وسلطنة عمان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا؛ في حين أشار البيان الرسمي لدول أخرى إلى أن تحري الهلال سيكون اليوم السبت فقط، ومن هذه الدول: البحرين وقطر والكويت ولبنان.

وأكد "عودة" أن رؤية الهلال اليوم السبت مستحيلة؛ لعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب شمس اليوم السبت. أما يوم غدٍ الأحد فيمكن رؤية الهلال بصعوبة من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي؛ وبالتالي من المتوقّع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم دول العالم.

وأضاف: من المتوقّع أن يبدأ شهر رمضان يوم الثلاثاء في بعض الدول الإسلامية، خاصةً باكستان والدول القريبة منها.

وأردف: بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم غدٍ الأحد؛ نجد أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية؛ في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب إفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًّا من وسط قارتي أمريكا.

وفصّل مدير مركز الفلك الدولي أكثر حول وضع الهلال بعد غروب شمس يوم غدٍ الأحد في بعض المدن العربية والإسلامية. في جاكرتا يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 13 ساعة و37 دقيقة. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 16 ساعة و39 دقيقة. في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و17 دقيقة. في عمان والقدس يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و43 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 17 ساعة و49 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة و43 دقيقة.

وقال "عودة": رؤية الهلال يوم غدٍ الأحد في كلٍّ من: جاكرتا وأبو ظبي ومكة المكرمة وعمان والقدس والقاهرة والرباط، ممكنة بصعوبة كبيرة باستخدام التلسكوب فقط؛ مشيرًا إلى أن أقل مُكْث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، وتمت رؤيته يوم 20 سبتمبر 1990م من فلسطين؛ أما أقلّ عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، وتمت رؤيته يوم 25 فبراير 1990م من الولايات المتحدة.

وأضاف: لا يكفي أن يزيد مُكْث الهلال وعمره على هذه القيم لتمكن رؤيته؛ إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى؛ كبُعده الزاوي عن الشمس، وبعده عن الأفق لحظة رصده.

وأردف: للتعرف على نتائج رصد هلال رمضان، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلَّة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (http://www.astronomycenter.net/icop/ram40.html)؛ حيث تأسس المشروع عام 1998م، ويضم حاليًا أكثر من 800 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم. هذا ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحرّي الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت؛ حيث تُنشر تباعًا بعد تدقيقها وتمحيصها.

وتابع: سيقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال رمضان يوم غدٍ الأحد 5 مايو؛ وذلك من ساحة فندق ميركيور في جبل حفيت الواقع في مدينة العين في دولة الإمارات؛ ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية، والدعوة عامة وللعائلات.

وقال "عودة": يمكن متابعة البث الحي والمباشر لتحرّي الهلال على قناة مركز الفلك الدولي على اليوتيوب؛ وذلك من خلال الرابط التالي: (http://www.astronomycenter.net/live.html)، وسيبدأ البث المباشر الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات من يوم الأحد 5 مايو.

وأضاف: سيتمكّن المتابعون من رؤية الهلال مباشرة من خلال البث في حال ظهور الهلال، وسيبدأ تحري الهلال نهارًا بواسطة تقنية التصوير الفلكي، ومن ثم يتابع التحري بعد غروب الشمس بالطرق المعروفة بواسطة العين المجرّدة والتلسكوب العادي.

من ناحيته كشفَ الباحث الفلكي المشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني؛ عن حدوث الاقتران الفلكي المركزي لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، يوم غدٍ الأحد 5 مايو 2019، عند الساعة 01:45 فجراً بتوقيت مكة المكرّمة.

وأوضح "السفياني" لـ"الخليج 365"، أنه بحسب التحرّي من الموقع الجغرافي لمكة المكرّمة نجد أن الشمس تغرب من أفق مكة عند الساعة 06:46م، بينما يغرب القمر الساعة 07:19م؛ أي أن القمر سيمكث في الأفق بعد الغروب قرابة 33 دقيقة، بارتفاع عن الأفق 7.6 درجة، ونسبة إضاءته 0.6% من إضاءة القمر البدر، وقرناه نحو الجنوب.

من جانبه أكّد خبير الرصد للأهلّة بجمعية آفاق المهندس عمر كحيل؛ أنه بالنظر إلى هذه المعايير الفلكية تتضح لنا إمكانية الرؤية للهلال بالتلسكوبات الحديثة المربوطة بكاميرات CCD، وعليه فمن المتوقع أن يكون الاثنين 6 مايو 2019م أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ.

ودعت جمعية آفاق لعلوم الفضاء المهتمين إلى المشاركة في تحرّي الهلال كالمعتاد سنويّاً من منطقة الهدا بالطائف "دكة بافيل"، ويكون الحضور للموقع قبل مغيب الشمس ليوم غدٍ الأحد 5 مايو 2019م.

هذا وقد أكّد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق "سديم" الفلكي؛ أن دعوة المحكمة العليا جاءت ليومين بسبب تعذر رؤية هلال شعبان يوم ٢٩ رجب؛ وذلك بسبب حالة الطقس في ذلك اليوم، فرغم دخول شعبان وفق التقويم إلا أنه شرعاً أتمّ رجب ٣٠ يوماً.

جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه المحكمة العليا لترائي هلال رمضان اليوم السبت، فإن لم يُرَ يُعاد التحري يوم غدٍ الأحد.

وقال "هندي" متحدّثاً لـ"الخليج 365": في حالات مماثلة تدعو المحكمة العليا للترائي ليومين من باب الاحتياط وللاطمئنان لصحة دخول الشهر، وذلك منذ واقعة رمضان ١٤٠٤هـ الذي صام فيه المسلمون 28 يوماً، ومنذ ذلك العام في حال تعذر الرؤية للشهر السابق يدعى للترائي ليومين ما عدا الترائي لشهر شوال 1439هـ الذي تمت الدعوة ليوم واحد الموافق 30 وفق التقويم.

وأضاف: بناءً على هذه الدعوة فتكون بداية رمضان بين الأحد في حال رؤية الهلال مساء السبت، أو الاثنين في حال رؤية الهلال في مساء الأحد، أو الثلاثاء في حال تعذُّر الرؤية يوم الأحد.

وأردف: بنظرة على أحوال الهلال في يومي الترائي نجد أن الهلال يولد الساعة 1:46 فجر يوم غدٍ الأحد، وعليه فإن مساء اليوم السبت ستغرب الشمس قبل ولادة الهلال؛ مما يعني استحالة رؤية الهلال، وهذا يجعل من المستحيل بداية رمضان يوم الأحد، بينما في يوم الترائي الثاني يوم الأحد يكون للهلال عمر 17 ساعة ونصف، ويمكث فوق الأفق بعد غروب الشمس بنحو 32 دقيقة ونسبة إضاءة 0.6%.

وتابع: هذه أرقام تجعل من رؤيته مساء غدٍ الأحد ممكنة بصعوبة بواسطة التلسكوبات في حالة صفاء الجو من الغبار والسحب، وهذا يجعل احتمالية بداية رمضان الاثنين كبيرة جدّاً، أما أن تكون بداية رمضان الثلاثاء فهي ممكنة في حال تعذر الرؤية مساء غدٍ الأحد؛ بسبب الطقس، ولكنه احتمال ضعيف جدّاً.

وقال "هندي": يُنتظر حتى غروب شمس يوم غدٍ الأحد وتلقّي المحكمة العليا لشهادات الشهود وتمحيصها وقرارها بشأن قبول الشهادة وإعلان دخول شهر رمضان؛ فهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تقرّر ذلك بناءً على ما يرد لها من اللجان الرسمية المنتشرة حول المملكة.

في سياق متصل: أكّد الفلكي وخبير رصد الأهلّة والطقس بمرصده الفلكي للأهلة بثقيف التابعة لمحافظة ميسان، جنوبي الطائف، محمد بن ردة الثقفي، بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم السبت؛ أن غداً الأحد هو المتمّم لشهر شعبان ثلاثين يوماً، والاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠هـ.

وقال الثقفي لـ"الخليج 365": ننتظر أن تعلن المحكمة الشرعية، مساء اليوم، إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً؛ استناداً لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وأشار إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس، مساء اليوم السبت، في مرحلة المحاق الأخير.

وأضاف: حسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر فإن غداً الأحد هو المتمّم لشهر شعبان ثلاثين يوماً؛ حيث ستتم ولادة الهلال صباح اليوم نفسه عند الساعة 1:46، ويغرب بعد غروب الشمس مساءً عند الساعة 7:20م، حسب توقيت مكة المكرّمة، بعمر 17 ساعة و34 دقيقة، ووصف الهلال بأنه يقع جنوبي الشمس وقرناه يميلان ما بين السماء والجنوب بارتفاع تقريبي قدره 6.37 درجة، ويمكث نحو نصف ساعة بعد غروب الشمس.

ولفت إلى أن البعض قد يتساءل أن هلال الليلة التي قبلها، موضحاً بقوله: هو ما اكتسبه الهلال بعد ولادته بمقدار 17 ساعة و34 دقيقة، فكلما زاد عدد ساعات ولادة الهلال زاد ارتفاعه في أفق الغروب الليلة التي تليه، ومعطيات منازل القمر صحيحة فلكيّاً.