- 1/2
- 2/2
تعاني الطفلة هدى الثبيتي؛ من الفشل الكُلوي منذ فترة وتحتاج إلى متبرع ينهي معاناتها مع هذا المرض.
وقال والدها لـ "الخليج 365"، إن هدى 13 عاماً أُصيبت بالفشل الكلوي من سنوات لتخضع بعدها لجلسات غسيل الدم وحالتها تسوء يوماً بعد يوم.
وأضاف أنهم أجروا التحاليل اللازمة للتبرع لهدى لكنني أعاني داء السكري والضغط ورفض الأطباء تبرعي لها، والآن يطلبون من الله تعالى، ثم من أهل الخير إيجادَ متبرع.
واختتم حديثه بأن لديهم التقرير الطبي عن حالة ابنته المرضية من المستشفى التي تخضع لغسيل الكلى فيه، وتحتفظ "الخليج 365" بأرقام أهل الطفلة والتقارير الخاصة بحالته وفصيلتها o+.
"هدى" بنت الـ 13 تعاني فشلاً بالكلى وتبحث عن متبرع ينهي معاناتهاسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-04
تعاني الطفلة هدى الثبيتي؛ من الفشل الكُلوي منذ فترة وتحتاج إلى متبرع ينهي معاناتها مع هذا المرض.
وقال والدها لـ "الخليج 365"، إن هدى 13 عاماً أُصيبت بالفشل الكلوي من سنوات لتخضع بعدها لجلسات غسيل الدم وحالتها تسوء يوماً بعد يوم.
وأضاف أنهم أجروا التحاليل اللازمة للتبرع لهدى لكنني أعاني داء السكري والضغط ورفض الأطباء تبرعي لها، والآن يطلبون من الله تعالى، ثم من أهل الخير إيجادَ متبرع.
واختتم حديثه بأن لديهم التقرير الطبي عن حالة ابنته المرضية من المستشفى التي تخضع لغسيل الكلى فيه، وتحتفظ "الخليج 365" بأرقام أهل الطفلة والتقارير الخاصة بحالته وفصيلتها o+.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
01:07 PM
والدها لـ "الخليج 365": تخضع لجلسات غسيل الدم وحالتها تسوء يوماً بعد يوم
تعاني الطفلة هدى الثبيتي؛ من الفشل الكُلوي منذ فترة وتحتاج إلى متبرع ينهي معاناتها مع هذا المرض.
وقال والدها لـ "الخليج 365"، إن هدى 13 عاماً أُصيبت بالفشل الكلوي من سنوات لتخضع بعدها لجلسات غسيل الدم وحالتها تسوء يوماً بعد يوم.
وأضاف أنهم أجروا التحاليل اللازمة للتبرع لهدى لكنني أعاني داء السكري والضغط ورفض الأطباء تبرعي لها، والآن يطلبون من الله تعالى، ثم من أهل الخير إيجادَ متبرع.
واختتم حديثه بأن لديهم التقرير الطبي عن حالة ابنته المرضية من المستشفى التي تخضع لغسيل الكلى فيه، وتحتفظ "الخليج 365" بأرقام أهل الطفلة والتقارير الخاصة بحالته وفصيلتها o+.
، "هدى" بنت الـ 13 تعاني فشلاً بالكلى وتبحث عن متبرع ينهي معاناتها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هدى" بنت الـ 13 تعاني فشلاً بالكلى وتبحث عن متبرع ينهي معاناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.