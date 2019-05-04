، "هدى" بنت الـ 13 تعاني فشلاً بالكلى وتبحث عن متبرع‎ ينهي معاناتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - والدها لـ "الخليج 365": تخضع لجلسات غسيل الدم وحالتها تسوء يوماً بعد يوم

تعاني الطفلة هدى الثبيتي؛ من الفشل الكُلوي منذ فترة وتحتاج إلى متبرع ينهي معاناتها مع هذا المرض.

وقال والدها لـ "الخليج 365"، إن هدى 13 عاماً أُصيبت بالفشل الكلوي من سنوات لتخضع بعدها لجلسات غسيل الدم وحالتها تسوء يوماً بعد يوم.

وأضاف أنهم أجروا التحاليل اللازمة للتبرع لهدى لكنني أعاني داء السكري والضغط ورفض الأطباء تبرعي لها، والآن يطلبون من الله تعالى، ثم من أهل الخير إيجادَ متبرع.

واختتم حديثه بأن لديهم التقرير الطبي عن حالة ابنته المرضية من المستشفى التي تخضع لغسيل الكلى فيه، وتحتفظ "الخليج 365" بأرقام أهل الطفلة والتقارير الخاصة بحالته وفصيلتها o+.