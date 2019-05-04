محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع شهر رمضان .. وإبلاغ الجهات المعنيّة صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتضمّن الأمر الملكي الكريم العفوَ عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو. وقد تم إبلاغ الجهات المعنيّة لتنفيذ الأمر وفق القواعد. أمر ملكي بالعفو عن محكومي قضايا الحقّ العام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04 صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتضمّن الأمر الملكي الكريم العفوَ عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو. وقد تم إبلاغ الجهات المعنيّة لتنفيذ الأمر وفق القواعد. Advertisements 04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440 01:04 PM تزامنًا مع شهر رمضان .. وإبلاغ الجهات المعنيّة تزامنًا مع شهر رمضان .. وإبلاغ الجهات المعنيّة صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتضمّن الأمر الملكي الكريم العفوَ عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو. وقد تم إبلاغ الجهات المعنيّة لتنفيذ الأمر وفق القواعد. ، أمر ملكي بالعفو عن محكومي قضايا الحقّ العام ،

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