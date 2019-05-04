، موظّفات "العدل" يخدمن 31 ألف مستفيدة في وقت قياسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرياض تصدّرت القائمة تليها الدمام ثم جدة وبعدها مكة

أعلنت وزارة العدل عن تفاعل أعداد كبيرة من المستفيدات مع توظيف نساء في القطاع العدلي، عبر منصّات المحاكم وكتابات العدل، يقدمن خلالها منظومة من الخدمات التي استفاد منها في شهر واحد أكثر من 31 ألف امرأة في غضون شهر واحد فقط؛ مما يعتبر رقمًا قياسيًّا هو الأول من نوعه خلال عمل النساء في القطاع.

واستقبلت موظفات الوزارة "44.240" معاملة ما بين: قيد، وإحالة، وتعاملات ورقية، وتعاملات إلكترونية، في المرافق العدلية المختلفة، و(1.619) استفسارًا، وملاحظة غير رقمية، وتوجيه معاملات.

وقالت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم: الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة "أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية"، إضافة إلى كتابات العدل.

وأضافت: الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدّرت القائمة بـ18718 مستفيدة، تليها الدمام بـ3859 مستفيدة، ثم جدة بـ6155 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ2243 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ607 مستفيدات.

وأردفت "الشريم": الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بفتح المجال للمرأة للعمل في خمسة تخصصات هي: "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى" على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملَهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدَّته الإدارة النسائية؛ وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توّجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء.