، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلِق برنامج "روّاد التقنية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت 28 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م؛ البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج «رواد التقنية»، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة كأحد أهم المراكز الرقمية الرائدة، وذلك من خلال اشتغال البرنامج على رفع المساهمة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات النشاط التقني، وبالتالي المساهمة في تحقيق التحول الرقمي والوصول لرؤية المملكة 2030.

وحول إطلاق البرنامج عبر تدشين موقعه الإلكتروني؛ أكد سعادة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، أن البرنامج يمثل مبادرة استراتيجية تأتي بهدف إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة عبر توجيه وتحفيز رواد الأعمال لحلّ تلك التحدّيات، وذلك باستخدام التقنيات الناشئة والمتطورة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات، مشيرًا سعادته إلى أن البرنامج يعمل إلى جانب ذلك على التعريف بأهمية الثورة الصناعية الرابعة في تنمية وتطوير الأعمال.

وأضاف سعادة الوكيل الثنيان أن هذا البرنامج سيعمل أيضًا على دعم رواد الأعمال في المجال التقني، وتزويدهم بالأدوات المطلوبة لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع، ومحاولة ربطهم بالشركاء المعنيين لمشاريعهم من القطاع الخاص وشبه الحكومي؛ ليساهموا بذلك في تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى إحداث نهضة تنموية شاملة تجعل من المملكة أشدَّ متانةً وأكثرَ تحديثًا ومواءمة للحياة العصرية.

علماً بأنه يمكن للشرائح المستهدفة من البرنامج والمتمثلة في: التجارة الإلكترونية، الحج والعمرة، الزراعة، إضافةً إلى الصناعة، الترفيه والرياضة، وريادة الأعمال الاجتماعية، التقدم للمشاركة في البرنامج من خلال رفع مشاريعهم القائمة أو أفكارهم للموقع المخصص للمبادرة (الموقع الإلكتروني)، والمتضمن كافة المصادر والبيانات التي يحتاجها المتقدمون، كما يتيح لهم التواصل مع إدارة البرنامج، وسيكون التسجيل والتقديم وتقييم المشاريع إلكترونيًّا ومن خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ومن المقرر أن يُتيح برنامج رواد التقنية الفرصة للمشاركين لاكتساب خبرة عملية عبر المعسكر التدريبي الذي يتضمّنه، كما سيتلقّى المشاركون على مدى ثلاثة أشهر من خلال مسرعات الأعمال التي تحتوي على برنامجين؛ أحدهما تدريبي، والآخر إرشادي، تدريبًا مكثفًا على استخدام التقنية التي باتت تلعب دورًا متناميًا في نمو وتقدم الأعمال في عالم يشهد تغيرات متسارعة، وسيتم في ختام البرنامج تكريم أصحاب المشاريع الفائزة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تبذل جهودًا مستمرّة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدّة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة.