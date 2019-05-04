أحمد عسيري المتهم بمقتل خاشقجي بأحدث ظهور له

ظهر نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، أحمد عسيري، والذي يعتبر من أبرز المتهمين في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأحدث ظهور له، حراً طليقاً.

ونشر رجل الأعمال السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، صورة لعسيري في صفحته على "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "أكحل عدوك لين تعمي عيونه، هذا الشبل من ذاك الأسد"، في إشارة إلى أحد أقاربه الذي تخرج مؤخرا في كلية عسكرية.

وفي ذات السياق، تفاعل نشطاء على موقع "تويتر" وانتشر الجدل بينهم حول إذا ما كانت الصورة التي يظهر بها عسيري برفقة شخص آخر قديمة أم حديثة، فيما رجح أشخاص بأن الذي يرافق عسيري نجله عمر، في حين قال آخرون إنها لشخص من أقاربه، وإن نجله يدعى أنس.

ويشار إلى أن النائب العام السعودي، قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

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ومن جانبها، أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، من أجل الوصول إلى الحقائق كافة، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، كما وتم تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ،حسب سبوتنيك.

وفي السياق ذاته، استنكر عدد من النشطاء على مواقع التواصل ظهور أحمد عسيري حراً طليقاً، بعد أن ثبت تورطه في قضية اغتيال الصحفي خاشقجي.

وجاءت تغريدة ريم سليمان على تويتر: " نشر صورة مهندس عملية اغتيال خاشقجي وهو في قصره، نكبة كبيرة للسجل القضائي داخل البلد، خصوصا أنه من الذين ثبت تورطهم في عملية الاغتيال، وممن طالبت النيابة العامة بإعدامهم جرّاء هذه الفعلة الشنيعة".