الهلال الأحمر يستعد لـ«رمضان» بـ85 مركزًا إسعافيًّا و170 سيارة

كثَّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لتقديم خدمات الإسعاف لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، من خلال خطة شاملة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اليوم السبت، بأن الخطة تضمنت أكثر من 85 مركز إسعاف في منطقة مكة المكرمة، مزودة بـ170 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 1365 موظفًا، كما تم تخصيص 33 مركز إسعاف في العاصمة المقدسة، وأكثر من 80 سيارة إسعاف، وأربع فرق للعناية، وثلاث أخرى غير إسعافية، وطاقم طبي مكون من 386 ممارسًا صحيًّا في كافة التخصصات، موزعة على أربعة مواقع تشغيلية.

وخصصت الهيئة سبعة مراكز على الخطوط المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمنفذ الجوي مزودة بـ30 فرقة إسعاف، وحدَّدت خمسة مواقع أخرى منتدبة من مناطق المملكة خلال شهر رمضان داخل حجوزات السيارات على الخطوط السريعة، بالإضافة إلى 12 فرقة للاستجابة المتقدمة لتكون حاضرةً داخل حدود الحرم وخمس فرق للدراجات النارية، إضافة إلى تخصيص 20 نقطة إسعاف داخل الحرم وساحاته مزودة بأكثر من 23 فرقة.

ويشارك 600-700 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك، تتمركز في 18 نقطة تغطي كافة مناطق الحرم خلال الـ20 يومًا الأولى، كما رفعت الهيئة عدد النقاط إلى أكثر من 30 نقطة إسعاف للتمركز خلال العشر الأواخر، كما تم تحديد خمس عربات جولف لتسهيل نقل الحالات داخل ساحات الحرم.

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وتهدف خطة الهيئة، بحسب البيان، إلى الاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن، وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة، وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة خلال شهر رمضان الكريم، وتفعيل نظام التطوع والاستفادة من مقدرات الوطن الشابة للمساهمة في تقديم الخدمات اللازمة خلال هذا الموسم داخل الحرم المكي الشريف.

كما تستهدف الخطة تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة الحرجة من مرتادي بيت الله الحرام التي قد تحدث أثناء أداء الفريضة، والتي تحتاج إلى تدخل طبي طارئ أو نقل سريع إلى أقرب مرفق صحي بالحرم، وكذلك تكثيف الفرق في بعض المواقع المطلوبة في العشر الأواخر من رمضان التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني.

وتقوم الهيئة بالعديد من الأدوار المنوطة بها خلال شهر رمضان المبارك؛ منها المساهمة في توفير الإسعاف الطبي العاجل لضحايا الحوادث والكوارث ميدانيًّا في منطقة الإخلاء الطبي، ونقل المرضى والمصابين إلى مراكز العلاج مع تقديم الإسعافات الطبية العاجلة.

وتساهم الهيئة مع الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة والخدمات الطبية في الجهات الأخرى في توفير فرق الإسعاف اللازمة لأداء مهامها في مواقع الإخلاء الطبي بمنطقة الحرم المكي الشريف بالتنسيق مع الدفاع المدني والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، وفي توفير فرق موسمية بالمنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف.