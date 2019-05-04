راصد جوي يتوقّع موجة شتوية رمضانية تستمر لعدة أيام

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أجواء شتوية رمضانية، وانكسار درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إنه يتوقع أجواء شتوية رمضانية على شمال المملكة، وانكسار شدة الحرارة على وسط وشرق وغرب المملكة؛ إثر اندفاع كتلة هوائية باردة، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء، وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف: «درجات الحرارة المئوية، خلال الموجة الشتوية المتوقعة على بعض مدن المملكة، ستكون كالتالي: طريف ٢٦/١٢، تبوك ٢٩/١٣، سكاكا ٣٢/١٨، عرعر ٣١/١٧، حائل ٣٢/ ١٨».

من جهة أخرى، وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة الرياض، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

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وأوضحت أنَّ الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، وتشمل «وادي الدواسر وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والعاصمة الرياض، والمجمعة والخرج»، كما تشمل الطريق الواصل إلى الدمام، والأجزاء المجاورة.

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق «الرياض، الشرقية، القصيم»، وكذلك على مرتفعات «عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كيلومترًا / ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كيلومترًا / ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.