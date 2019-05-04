أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على الرياض

تستمر حتى الرابعة فجرًا..
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة الرياض، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الأرصاد، أنَّ الحالة الجوية بدأت الساعة الـ 11.30 من مساء الجمعة، وتستمر حتى الساعة 4 من فجر اليوم السبت.
وشمل التنبيه مدينة الرياض، ومحافظات الدوادمي، والزلفي، والقويعية، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وشقراء، وتشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة لها.
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