

سكاكا 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة الجوف تركيب 300 فانوس في الميادين العامة وشوارع مدينة سكاكا احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك, ذلك ضمن جهود أمانة الجوف في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة .

وتأتي الفوانيس بأحجام كبيرة مرسوم عليها شعار الأمانة في الميادين العامة بمدينة سكاكا بشكل لافت ومميز , زينتها بالألوان والإضاءة المختلفة , تم تركيبها في الحدائق والمنتزهات احتفالا بقدوم الشهر الكريم .

كما قامت أمانة المنطقة بصيانة الإنارة حول جوامع المدينة ومساجدها التي تستعد لاستقبال جموع المصلين في الشهر المبارك , ونظافة الميادين والمواقف حولها , بالإضافة إلى القيام بجولات مكثفة ورقابية للوقوف على جاهزية الأسواق والمواد الغذائية وسلامتها قبل وصولها للمتسوقين وللصائمين .

// انتهى //

13:23ت م

0043





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 300 فانوس تزين شوارع وميادين سكاكا لاستقبال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.