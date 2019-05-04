السعودية اليوم / غرفة نجران تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك



نجران 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك في مقرها الرئيس وفرعيها بمحافظة شروره وحبونا .

وأوضح أمين عام غرفة نجران صالح بن حمد كرحان, أن ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك لإدارة الانتساب, سيكون على فترتين تبدأ الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثالثة مساءً، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأكد آل كرحان, مواصلة الغرفة للعمل وتقديم الخدمات لرجال وسيدات الأعمال والمنتسبين لها خلال شهر رمضان المبارك من خلال مقرها الرئيسي, وفرعيها بمحافظة شروره وحبونا, في أطار سعيها للتقديم التسهيلات والخدمات التي تصب في خدمة قطاع الأعمال والاقتصاد بالمنطقة.

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12:36ت م

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