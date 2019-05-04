السعودية اليوم / مقتل 43 مسلحًا في غارتين جويتين شرقي أفغانستان



كونار (أفغانستان) 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

قتل 43 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابي على الأقل في غارتين جويتين منفصلتين في شرق أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم أن الغارتين استهدفتا معسكرات تدريب تابعة لداعش الإرهابي في حي شابارا بإقليم كونار بشرق البلاد.

ولم تعلق الجماعات المسلحة من بينها تنظيم داعش الإرهابي على الغارتين الجويتين حتى الآن.

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11:18ت م

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