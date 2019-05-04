السعودية اليوم / جامعة الطائف تحدد مواعيد القبول والتسجيل عبر بوابتها الإلكترونية للعام القادم



الطائف 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

حددت جامعة الطائف أمس مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441 هـ، عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق، أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة (استفسار), مشيراً إلى أن بوابة القبول ستفتح لاستقبال طلبات تجسير الكلية التقنية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 رمضان إلى يوم السبت الموافق 20 رمضان، فيما ستعلن نتائج التجسير يوم الخميس الموافق 17 شوال المقبل.

وبيّن الدكتور السواط أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية (المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين)، سيكون يوم الأربعاء الموافق التاسع من شوال إلى يوم السبت الموافق 26 شوال المقبل, مبيناً أن إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي سيكون يوم الأربعاء الموافق للسابع من ذي القعدة حتى يوم الأحد الموافق 11 ذو القعدة, لافتاً إلى أنه سيتم إعلان نتائج ترقية القبول (تحقيق الرغبة الأعلى للمتقدم في حال وجود شاغر بعد حصوله على الرقم الجامعي) يوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من يوم الاثنين الموافق 19 ذو القعدة، إلى يوم الأربعاء الموافق 21 من الشهر نفسه, منوهاً إلى أن فتح التحويل الخارجي سيكون يوم الاثنين الموافق 27 ذو القعدة حتى يوم الأربعاء الموافق للرابع من ذي الحجة المقبل على أن تعلن نتائج التحويل الخارجي يوم الثلاثاء الموافق 19 من الشهر نفسه.

وأشار عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف إلى أنه سيتم تسجيل الجداول للطلبة المقبولين (المستجدين) ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 20 ذو الحجة حتى يوم الاثنين الموافق 25 من الشهر نفسه، لتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق للثاني من محرم 1441.

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11:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.