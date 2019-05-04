انت الان تتابع تفاصيل خبر 30 يوماً بنكهة رمضانية على "الخليج 365" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 12:52 مساءً - على مدار 30 يوماً من الشهر الفضيل يأخذكم موقع "الخليج 365" في جولة تتضمن سلسلة فقرات وتقارير وقصص متنوعة، فيما يتعلق بمنطقة الخليج والعالمين العربي والإسلامي.

وتتنوع فقرات هذا العام بين زوايا دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية وأخرى ترفيهية، وتقارير وقصص مكتوبة، نعرضها إليكم باستخدام وسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي.

في زاوية "سألني سائل" نأخذ أسئلتكم الفقهية المتعلقة بشهر رمضان ونطرحها على مفتٍ، الذي سيجب عليها بدوره بطريقة مختصرة توصل إليكم الجواب الشافي.

أما أبرز الأحداث التي شهدها التاريخ وتزامنت مع شهر رمضان فنقدمها في زاوية "30 يوماً"، حيث نقدم في هذه الفقرة أبرز الأحداث التاريخية في العصرين القديم والحديث.

وفي فقرة "حدث بالهجري" نعرض لكم بالفيديو موجزاً عن شخصية مؤثرة أو حدث مهم في التاريخ الإسلامي البعيد والقريب، ضمن سلسلة تستمر معكم طوال الشهر الفضيل.

وفيما يتعلق بأجواء وطقوس وفعاليات رمضان وصلوات التراويح في مساجد حول العالم نقدمها لكم في زاوية "رمضان مباشر"، التي نمر فيها على 30 محطة مختلفة.

وحول العالم أيضاً سنكون في رحلة على 30 مسجداً ونسلط الضوء على قصة إنشائه، كالمسجد الأقصى في فلسطين، والمسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، والمسجد الأموي في سوريا.

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ويفتح "الخليج 365" أبوابه لاستقبال 30 ضيفاً في زاوية "ضيف رمضان"، يقدمون تجربتهم من خلال تقرير أو حوار مع خبراء تغذية وأطباء وإعلاميين وأسرى ومشاهير.

وكما هو شائع عند بعض الشعوب أن رمضان مرتبط بالأكلات التي تتجمع على مائدة الإفطار، فإننا في فقرة "نكهة بلد" ندور بكم على موائد العالم ونتناول طبقاً كل يوم في دولة مختلفة.

الرياضة أيضاً سيكون لها نصيب من الشهر الفضيل، ففي زاوية "مسلمون في عالم الرياضة" نقدم لكم نجماً رياضياً مسلماً ومعلومات عنه وعن شغفه في إظهاره لتدينه.

وفي ظل الأزمات وجملة الأحداث السياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم نصحبكم في جولة على كل البلدان العربية وأخرى مسلمة للتعرف على "حال البلاد" في رمضان، وكيف يتعامل شعبها مع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ونسلط في زاوية "رمضان وأرقام" الضوء على حسابات وإحصائيات متعلقة برمضان، ولم يسبق أن تم التعرض إليها، حيث نعرض رقماً ومعلومة عمّا يمثله.