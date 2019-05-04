السعودية | “الاتصالات” تٌطلِق برنامج “رواد التقنية”

المناطق - الرياض

برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم, البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج «رواد التقنية»، .

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة كإحدى أهم المراكز الرقمية الرائدة، وذلك من خلال اشتغال البرنامج على رفع المساهمة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات النشاط التقني، وبالتالي المساهمة في تحقيق التحول الرقمي والوصول لرؤية المملكة 2030.

وحول إطلاق البرنامج عبر تدشين موقعه الإلكتروني، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان أن البرنامج يمثل مبادرة استراتيجية تأتي بهدف إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة عبر توجيه و تحفيز رواد الأعمال لحل تلك التحديات، وذلك باستخدام التقنيات الناشئة والمتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها من التقنيات، مشيراً سعادته بأن البرنامج يعمل إلى جانب ذلك على التعريف بأهمية الثورة الصناعية الرابعة في تنمية وتطوير الأعمال.

وأضاف أن هذا البرنامج سيعمل أيضاً على دعم رواد الأعمال في المجال التقني وتزويدهم بالأدوات المطلوبة، لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع ومحاولة ربطهم بالشركاء المعنيين لمشاريعهم من القطاع الخاص وشبه الحكومي، ليسهموا بذلك في تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى إحداث نهضة تنموية شاملة تجعل من المملكة أقوى متانةً وأكثر تحديثاً ومواءمة للحياة العصرية.

علماً بأنه يمكن للشرائح المستهدفة من البرنامج والمتمثلة في، التجارة الالكترونية، الحج والعمرة، الزراعة، إضافةً إلى الصناعة، الترفيه والرياضة، وريادة الأعمال الاجتماعية، التقدم للمشاركة في البرنامج من خلال رفع مشاريعهم القائمة أو أفكارهم للموقع المخصص للمبادرة (الموقع الإلكتروني)، والمتضمن كافة المصادر والبيانات التي يحتاجها المتقدمين، كما يتيح لهم التواصل مع إدارة البرنامج، وسيكون التسجيل والتقديم وتقييم المشاريع إلكترونياً ومن خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ومن المقرر أن يُتيح برنامج رواد التقنية الفرصة للمشاركين لاكتساب خبرة عملية عبر المعسكر التدريبي الذي يتضمنه، كما سيتلقى المشاركون وعلى مدى ثلاثة أشهر من خلال مسرعات الاعمال والتي تحتوي على برنامجين أحداهما تدريبي والآخر إرشادي، تدريباً مكثفاً على استخدام التقنية والتي باتت تلعب دوراً متنامياً في نمو وتقدم الأعمال في عالم يشهد تغيرات متسارعة، وسيتم في ختام البرنامج تكريم أصحاب المشاريع الفائزة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تبذل جهوداً مستمرة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة.