2019-05-04

متى رمضان هذا العام ؟.. تعرف على بداية شهر الصوم فلكياً في الدول العربية

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ شهر رمضان هذا العام فلكياً يوم الاثنين، السادس من مايو 2019، وفلكياً تعني “وفقاً للحسابات الفلكية”، والتي باتت في السنوات الأخيرة في غاية الدقة.

وبالتالي، بناءً على الحسابات الفلكية في السعودية والأردن والإمارات والبحرين ومصر ومعظم الدول العربية، سيكون الأحد، الخامس من مايو 2019 هو المتمم لشهر شعبان 1440 (30 شعبان)، وسيكون يوم الاثنين، السادس من مايو 2019 تاريخ اليوم الأول من رمضان 2019 (1 رمضان 1440).

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الطريقة الأخرى التي يمكن من خلالها تحديد بداية شهر رمضان المبارك هي استطلاع هلال رمضان في يوم 29 شعبان، أي رؤية الهلال بالعين المجردة أو المنظار. فإن ثبتت رؤية هلال رمضان، كان اليوم التالي هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وإن لم تثبت رؤيته، كان اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2019 سيكون 29 يوماً فقط، أي أن آخر يوم من أيام رمضان سيكون الاثنين، الثالث من يونيو، وسيكون موعد عيد الفطر 2019 وأول أيام شوال هو يوم الثلاثاء، الرابع من يونيو، ولمدة 3 أيام، حيث سيكون آخر أيام عيد الفطر 2019 يوم الخميس، السادس من يونيو.

وشهر رمضان الكريم هو الشهر التاسع من الشهور الهجرية، يبدأ برؤية هلال رمضان وينتهي برؤية هلال شوال (هلال عيد الفطر).