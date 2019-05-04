2019-05-04

في مثل هذا اليوم.. وفاة تيتو واعتقال غاندي وتصنيع أول مظلة شمسية

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 4 مايو، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

بيع مانهاتن

في مثل هذا اليوم عام 1626، باع الهنود الحمر جزيرة مانهاتن المعروفة حاليًا كإحدى أهم المدن الأمريكية، في صفقة بلغت قيمتها 24 دولارًا فقط، وحصل الهنود على قيمتها في صورة الأقمشة والأزرار.

أول شمسية

في مثل هذا اليوم عام 1715، أصدر مصنع فرنسي أول مظلة قابلة للطي في العالم، لتكون بذلك أساس انتشار المظلة الشمسية في صورتها الحالية.

منفى نابليون بونابرت

في مثل هذا اليوم عام 1814، وصل القائد الفرنسي الأشهر تاريخيًا نابليون بونابرت إلى منفاه في جزيرة إلبا.

قناة بنما

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في مثل هذا اليوم عام 1906، بدأ العمل في حفر قناة بنما، والتي تعد من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

رقم قياسي للمنطاد

في مثل هذا اليوم عام 1927، ارتفع أول منطاد طائر إلى مستوى جديد وصل إلى 40 ألف قدم لأول مرة في التاريخ، وذلك قبل أن تشهد صناعة المناطيد تطورًا في الآونة الأخيرة.

مولد مبارك

في مثل هذا اليوم عام 1928، ولد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بقرية كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية.

القبض على غاندي

في مثل هذا اليوم عام 1930، تم القبض على المهاتما غاندي من قبل القوات البريطانية، والتي كانت تحتل بلاده الهند في ذلك الوقت.

وفاة تيتو

في مثل هذا اليوم عام 1980، توفي جوزيف بروز تيتو، رئيس يوغوسلافيا، وذلك بعد تاريخ طويل من العمل السياسي العام في بلاده.