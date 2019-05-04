- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حقوق المساجد.. مبادرة شبابية تطوعية تنطلق غرة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقوق المساجد.. مبادرة شبابية تطوعية تنطلق غرة رمضان
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
تنطلق غرة شهر رمضان المبارك مبادرة بعنوان حقوق المسجد، وذلك عبر رسائل هادفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الأنشطة التطوعية التي ستقام في بعض المساجد بمدينة الرياض.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسجد، وإحياء دوره اجتماعياً، طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك بدعم من شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الوقفية لصيانة وإنشاء الجوامع.
وتُقدم المبادرة عدداً من الخدمات التطوعية التي تتمثل في توفير الأدوات اللازمة لقيام المتطوعين بتنظيف وصيانة عدد من المساجد، وعقد جلسات استشارات مجانية لرواد المساجد في مجالات (القانون، والأسرة، والنفس) عبر الاستعانة بمتخصصين في هذه المجالات، وكذلك القيام بفحوصات طبية عن أمراض السكري والضغط، وعلاج التدخين.
ويدعو فريق المبادرة إلى متابعة حسابات المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم #حقوق_المسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق المساجد.. مبادرة شبابية تطوعية تنطلق غرة رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.