حقوق المساجد.. مبادرة شبابية تطوعية تنطلق غرة رمضان

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

تنطلق غرة شهر رمضان المبارك مبادرة بعنوان حقوق المسجد، وذلك عبر رسائل هادفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الأنشطة التطوعية التي ستقام في بعض المساجد بمدينة الرياض.

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وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسجد، وإحياء دوره اجتماعياً، طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك بدعم من شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الوقفية لصيانة وإنشاء الجوامع.

وتُقدم المبادرة عدداً من الخدمات التطوعية التي تتمثل في توفير الأدوات اللازمة لقيام المتطوعين بتنظيف وصيانة عدد من المساجد، وعقد جلسات استشارات مجانية لرواد المساجد في مجالات (القانون، والأسرة، والنفس) عبر الاستعانة بمتخصصين في هذه المجالات، وكذلك القيام بفحوصات طبية عن أمراض السكري والضغط، وعلاج التدخين.

ويدعو فريق المبادرة إلى متابعة حسابات المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم #حقوق_المسجد.