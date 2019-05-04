كريكت محايل يصطدم بالملاعب الترابية وتطلعات لانتشار اللعبة

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تعتبر رياضة الكريكت من الرياضات الجماعية التي يلعبها فريقان، وتشتهر هذه الرياضة في الدول الآسيوية ومنها باكستان والهند، وفي محافظة محايل عسير تجد أن هناك أعدادًا كبيرة من الجالية الآسيوية يمارسون هذه الرياضة، حيث ينتهز هؤلاء يوم الجمعة لممارسة اللعبة.

وأكد عدد منهم أنهم يمارسون هذه الرياضة المحببة والمفضلة لديهم على الملاعب الترابية داخل المحافظة، وبجهودهم الذاتية، حيث يجهزون الملعب بأنفسهم.

وتابعوا أن هذه اللعبة تتكون من 11 لاعبًا لكل فريق تضرب فيها كرة بحجم قبضة اليد من قبل لاعب يدعى رامي الكرة، أما اللاعب الخصم الذي يدعى رجل المضرب فيحاول صدّ الكرة باستخدام مضرب نحيف شبيه بالمجذاف.

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يتركّز الانتباه أساسًا حول علامتين تشكلان الأهداف تدعيان ويكيت، وهما مجموعة من ثلاثة عصي متصلة تسمى جذوع الكريكيت، يحاول رامي الكرة إصابتها لكي يوقع قطعتين خشبيتين اثنتين مثبتتين على الجذوع ويدعيان كفالات الكريكيت.

وتُلعب الكريكيت على ملاعب معشبة، تتوسطه أرض بيضاء طولها 20٫12 مترًا، أما قوانين اللعبة فيفوز فيها الفريق الذي يستطيع أخذ أكثر نقاط، وذلك يحدث إن ضرب الضارب الكرة بالمضرب وأخرجها خارج الملعب دون أن تلمس أرضية الملعب فتحسب 6 نقاط، أما إذا خرجت خارج الملعب ولكن لمست الكرة أرضية الملعب فتحسب 4 نقاط، أما إذا لم تخرج الكرة من أرضية الملعب ومسكها شخص قبل خروج الكرة من الملعب هذا الوقت ما بعد ضرب الكرة بالمضرب وقبل مسك لاعب من الفريق الثاني الكرة يستطيع الضارب أن يركض من جهة إلى جهة؛ فبالتالي يستطيع الضارب أن يركض من جهة إلى جهة وتحسب في هذه الوقت نقطة واحدة فقط لكل ركضة من جهة إلى جهة وهكذا.

وتوجد هناك 3 طرق لإخراج الضارب من اللعب، وهي أن يصيب رامي الكرة الهدف، وهو ثلاثة عيدان تكون خلف الضارب، وتسقط منه عود أو عودين، والثانية أن يمسك لاعب الكرة ويرميها إلى العيدان قبل وصول الضارب من الجهة الثانية في الأرض البيضاء ويسقط عود أو عودين، والثالثة أن يمسك لاعب الكرة قبل خروج الكرة من الملعب، وهي في الجو قبل أن تسقط.

ويتطلع عدد من اللاعبين إلى إنشاء ملاعب معشبة مخصصه لهذه الرياضة، مؤكدين أن هناك من يشارك من خارج محافظة محايل من بعض المحافظات القريبة، خاصة وأن هناك بعض الملاعب الخاصة بكرة القدم والطائرة لم يتم الاستفادة منها.