تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية خميس مشيط تزيل النفايات بحي الخالدية

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تجاوباً مع “متابعات الخليج 365”.. بلدية خميس مشيط تزيل النفايات بحي الخالدية
متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - خميس مشيط
في تجاوب سريع مع ما نُشر في “متابعات الخليج 365” مساء أمس الجمعة بعنوان “نفايات وأمراض متوقعة وقوارض في حي الخالدية بالخميس” قامت بلدية المحافظة على الفور بإرسال فرقة النظافة لإزالة تلك النفايات المتكدسة والعمل على تطهير الحي.
وبخصوص المركبات المتهالكة والمشلحة المركونة على جوانب الشوارع الداخلية للحي أفادت البلدية أنه توجد لجنة أمنية مشكلة من عدة جهات أمنية، وقريباً سوف يتم نقلها وإزالتها من الحي والأحياء الأخرى.
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