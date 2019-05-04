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2019-05-04 وفاة طفلتين غرقاً في مستنقع مائي بالمدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حادث غرق طفلتين إحداهما ٧ سنوات والأخرى ٩ سنوات بمستنقع مياه بطريق المطار. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الطفلتين توفيتا لاحقاً في المستشفى، نسأل الله أن يجعلهما شفيعتين لوالديهما وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.









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