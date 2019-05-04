بالصور: مصرع مواطن بإنهيار سقف مركز مواد غذائية بجدة

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- حجب العصيمي:

توفي مواطن في العقد الرابع من عمره إثر سقوط سقف مشيد من الحديد داخل مركز تجاري للمواد الغذائية شمال شرق محافظة جدة.

وفي التفاصيل فقد ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ان مركز العمليات الموحد تلقى عند الساعة ٢٢:٤٢ من مساء يوم امس الجمعة بلاغاً عن انهيار سقف مركز يعمل في نشاط المواد الغذائية شمال شرق محافظة جدة.

وعليه فقد تم على الفور تحريك فرق الانقاذ وفرق التدخل والبحث تحت الانقاظ بالاضافة لفرقة اطفاء لموقع الحادث ، ومع وصول لموقع الحادث شرعت فرق الانقاذ وفرق البحث تحت الانقاظ اعمالها في البحث ورفع الانقاظ بحثا عن محتجزين تحت الانقاض.

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بينما تم فصل التيار الكهربائي عن المركز التجاري بعد ان تم اخلاء جميع من كان فيه من المتسوقين او العاملين احترازيا حتى زوال الخطورة.

واثناء اعمال البحث والبحث تحت الانقاض تم العثور على رجل في العقد الربع من العمر تم اخراجه من قبل فرق الانقاذ بعد ان فارق الحياة حسب الكشف الطبي الاولي من قبل الهلال الاحمر.

وتفيد المعلومات الاولية للتحقيق في الموقع ان الرجل المتوفي سعودي الجنسية كان من ضمن المتسوقين بالمركز لحظة انهيار السقف المشيد من الحديد .

واكملت فرق البحث تحت الانقاض وفرق الانقاذ اعمالها دون العثور على اي اصابات او محتجزين لتسجل حالة وفاة هي حصيلة حادثة الانهيار .