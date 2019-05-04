شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 3 طفلات بسقوط جدار تحت الإنشاء في العقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) باشرت فرق الدفاع المدني في العقيق بمنطقة الباحة حادثة سقوط جدار تحت الإنشاء، نتج عنه وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، وإصابة طفلتين بإصابات متوسطة. ودعا الدفاع المدني عبر حسابه «تويتر» الله عز وجل أن يجعل الطفلة شفيعة لوالديها.



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