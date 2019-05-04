، "آل الشيخ" مستشارًا بوكالة ميزان المدفوعات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ،

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محمد بن مسعود - الدمام - التحق الدكتور عبدالمحسن بن صالح بن عبدالحميد آل الشيخ بالعمل مستشارًا في وكالة ميزان المدفوعات في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأفاد الدكتور "آل الشيخ" بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على كثيرٍ من البرامج والمبادرات المترجمة لتوجهات التطوير والتنمية لمجلس الاقتصاد والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله، ومن ضمنها قرار المجلس بإنشاء لجنة تحسين ميزان المدفوعات التي أُنشئت الوكالة من أجل تحقيق توجهاتها وبرامجها. وتحمل الوكالة مهمة ترجمة السياسات والمبادرات إلى أرض الواقع بالشراكة مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
يشار إلى أن الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ أستاذ متعاون للاقتصاد الدولي والأعمال الدولية في جامعة اليمامة بالرياض، ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الثروة البشرية في المملكة، من جامعة "برونيل" في العاصمة البريطانية لندن.
"آل الشيخ" مستشارًا بوكالة ميزان المدفوعات في وزارة الاقتصاد والتخطيطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
التحق الدكتور عبدالمحسن بن صالح بن عبدالحميد آل الشيخ بالعمل مستشارًا في وكالة ميزان المدفوعات في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأفاد الدكتور "آل الشيخ" بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على كثيرٍ من البرامج والمبادرات المترجمة لتوجهات التطوير والتنمية لمجلس الاقتصاد والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله، ومن ضمنها قرار المجلس بإنشاء لجنة تحسين ميزان المدفوعات التي أُنشئت الوكالة من أجل تحقيق توجهاتها وبرامجها. وتحمل الوكالة مهمة ترجمة السياسات والمبادرات إلى أرض الواقع بالشراكة مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
يشار إلى أن الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ أستاذ متعاون للاقتصاد الدولي والأعمال الدولية في جامعة اليمامة بالرياض، ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الثروة البشرية في المملكة، من جامعة "برونيل" في العاصمة البريطانية لندن.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
12:07 PM
التحق الدكتور عبدالمحسن بن صالح بن عبدالحميد آل الشيخ بالعمل مستشارًا في وكالة ميزان المدفوعات في وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأفاد الدكتور "آل الشيخ" بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على كثيرٍ من البرامج والمبادرات المترجمة لتوجهات التطوير والتنمية لمجلس الاقتصاد والتنمية، برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله، ومن ضمنها قرار المجلس بإنشاء لجنة تحسين ميزان المدفوعات التي أُنشئت الوكالة من أجل تحقيق توجهاتها وبرامجها. وتحمل الوكالة مهمة ترجمة السياسات والمبادرات إلى أرض الواقع بالشراكة مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
يشار إلى أن الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ أستاذ متعاون للاقتصاد الدولي والأعمال الدولية في جامعة اليمامة بالرياض، ويحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الثروة البشرية في المملكة، من جامعة "برونيل" في العاصمة البريطانية لندن.
، "آل الشيخ" مستشارًا بوكالة ميزان المدفوعات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ،
المصدر : الخليج 365
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