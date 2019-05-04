، معهد البحوث الفلكية المصري: الاثنين هو أول أيام رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الهلال يبقى في سماء مكة والقاهرة 33 دقيقة بعد الغروب

كشف أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور محمد غريب؛ أن هلال شهر رمضان المعظّم لعام 1440 هجرية سيولّد فلكيًّا مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 46 بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، وهو يوم الرؤية.

وقال "غريب"، وفق صحيفة "اليوم السابع": إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي أعدّها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس معهد الفلك، فيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية".

وأضاف: الحسابات الفلكية أشارت إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء محافظات مصر العربية لمدد تتراوح بين 33 و34 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 27 و42 دقيقة.

وكشف "غريب" أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 1440 هجرية سيكون فلكيًّا يوم الاثنين 6 مايو المقبل.