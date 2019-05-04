، الرياض .. افتتاح توسعة الطوارئ بمستشفى "الملك سعود للصدرية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح مدير مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية الدكتور يحيى القاضي؛ التوسعة الجديدة لقسم الطوارئ، بحضور ضابط إدارة السلامة بالتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى المهندس محمد الحكمي، ووكيل أوقاف الشيخ عبدالله عبدالعزيز الراجحي المهندس خالد آل سليمان، ومدراء ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وأشارت نائبة مدير المستشفى والمشرفة على خطة عمل مشروع ترميم وتطوير قسم الطوارئ الدكتورة أديبة النشمي، إلى أن المستشفى يشهد في ظل الإدارة الحالية نقلة نوعية في جميع مرافقه الصحية من شأنها تقديم أفضل الخدمات التي ترفع من مستوى أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين بأرقى معايير الجودة.

وأوضحت "النشمي" أن قسم الطوارئ في السابق يتكون من أربعة أقسام هي: فرز بصري – استقبال وتسجيل – عيادة فرز واستشارة – غرفة للربو "رجال ونساء" – غرفة ملاحظة – غرفة الإنعاش – وغرفة عزل تنفسي "بسعة سريريه 2 سرير فقط، وبعد التوسعة والترميم الحالية أصبح قسم الطوارئ بسعة سريرية 12 سريراً و 10 كراسي للربو، وبجميع الخدمات التي يلزم توفيرها لخدمة مرضى الطوارئ.

من جانبه قال مدير المستشفى الدكتور يحيى القاضي: "ما نقوم به من إنجازات خلال هذا العام ابتداء من استقلال العيادات الخارجية بمبنى خاص ومستقل مجهزة تجهيزًا كاملًا لخدمة المرضى المحولين من أطباء الطوارئ، إضافة إلى ترميم وتوسعة مركز وحدة الدرن، وتلاها قسم التعقيم من توسعة وترميم وتوفير الأجهزة المطلوبة، ثم تغيير في أرضيات أقسام التنويم بالكامل (رجال ونساء) جميع هذه المنظومة من الخدمات في الرعاية الصحية لن تكون لولا تكاتف الجميع، من مدراء ورؤساء الأقسام والزملاء والزميلات من الموظفين دون استثناء".