السعودية اليوم / مُحافظ المجمعة يُقلد الشارة الخشبية لعددٍ من القيادات الكشفية



الرياض 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

قلد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، أربعة من القيادات الكشفية منديل الشارة الخشبية، خلال الحفل الذي أقامته الجمعية مؤخراً في مدينة جلاجل تكريماً للجهات الحكومية والأهلية من شركاء النجاح، والقطاعات الكشفية المتميزة في البرامج والمشروعات المركزية للجمعية.

وتم تقليد القائد علي بن عبدالله المزروع، وعبدالعزيز بن محمد الصدي، وبندر بن صالح الدجين، وعلي بن أحمد الحازمي .

ويُعد منديل الشارة الخشبية من الرموز الكشفية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم، وله العديد من الدلالات، كما أنه يتدرج إلى 3 رتب يرتقي خلالها القائد الكشفي من واحدة إلى الأخرى وفق نظام يُعرف بسياسة تنمية القيادات .

// انتهى //

11:32ت م

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