صور.. ازدحام يخنق السوق الداخلي بجازان قبل رمضان

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان

تسبب غياب التواجد المروري في السوق الداخلي بمدينة جازان في اختناق الشوارع المؤدية إلى السوق؛ بسب تدفق مركبات المواطنين بهدف شراء احتياجاتهم لشهر رمضان من هذا السوق الشهير بتنوع معروضاته وأسعارها المعتدلة مقارنة بغيره من الأسواق والمجمعات التجارية.

وقال حامد زيلع: إن السوق الداخلي في جازان يشهد هذه الأيام وقبل دخول الشهر الكريم توافداً كبيراً من المواطنين من مدينة جازان ومحافظات المنطقة الأخرى؛ ما تسبب في حدوث اختناق مروري وتكدس لسيارات وخاصة في المواقف الداخلية لسوق فلوكان.

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وأضاف متابعات الخليج 365 صالح بضاوي أن ضيق الشوارع المؤدية للسوق وكذلك قرب حلول رمضان زادا من كثافة الحركة المرورية بشكل كبير؛ ما جعل من الشوارع والمواقف داخل السوق كتلة واحدة من السيارات المتلاصقة بسبب الوقوف الخاطئ والتوقف بصورة متكررة وقلة وعي بعض السائقين.

وقال حافظ أيوب: إن توقف العديد من السيارات في منطقة السوق الداخلي تسب في ظهور حالات من التكدس المروري لتوقفهم بشكل عمودي وقيام مجموعة من المنادين بترك المركبات وسط غياب لرجال المرور وخاصة مع قرب شهر رمضان.