شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلتين بعد انتشالهما من مستنقع في المدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)
لقيت طفلتان حتفهما بعد انتشالهما من مستنقع مياه على طريق المطار في المدينة المنورة، ولفظتا نفسيهما في المستشفى.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»: «باشر مدني المدينة المنورة حادث غرق طفلتين إحداهما 7 سنوات والأخرى 9 سنوات بمستنقع مياه بطريق المطار، توفيتا لاحقا في المستشفى، نسأل الله أن يجعلهما شفيعتين لوالديهما وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان».
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