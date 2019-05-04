شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلتين بعد انتشالهما من مستنقع في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

لقيت طفلتان حتفهما بعد انتشالهما من مستنقع مياه على طريق المطار في المدينة المنورة، ولفظتا نفسيهما في المستشفى.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»: «باشر مدني المدينة المنورة حادث غرق طفلتين إحداهما 7 سنوات والأخرى 9 سنوات بمستنقع مياه بطريق المطار، توفيتا لاحقا في المستشفى، نسأل الله أن يجعلهما شفيعتين لوالديهما وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان».