طائر صغير يعطل مشروع تعدين في أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب طائر أسترالي صغير مهدد بالانقراض في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق بمليارات الدولارات في ولاية كوينز لاند شمال شرق أستراليا.

وأبلغت حكومة الولاية شركة «أداني» الهندية العملاقة للتعدين أمس الأول أنها رفضت مخططها للحماية والتعامل مع طائر الحسون ذي الرقبة السوداء النادر المهدد بالانقراض، خلال فترة بناء المنجم الذي يصل حجم إنتاجه إلى 27 مليار طن من الفحم.

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وقالت حكومة الولاية «إن المخطط البيئي للشركة للعمل على حماية الطائر النادر، والذي يبلغ طوله 10 سم، غير كاف».

وكانت الشركة الهندية تخطط لإقامة منجم «كارمايكل» الضخم لاستخراج الفحم في منطقة حوض جاليلي بولاية كوينزلاند الأسترالية.

ويعيش الطائر النادر فقط في أجزاء من ولاية كوينزلاند، ويقول موقع «بيردلايف أستراليا» الالكتروني المخصص للحفاظ على الطيور في أستراليا «إن أعداد هذا الطائر تناقصت نحو 80% خلال العقود الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى انكماش أماكن معيشته وزيادة كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية في المناطق التي يعيش فيها».