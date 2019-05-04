السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت نجحت السلطات الأمنية في أوروبا والولايات المتحدة في توجيه ضربة ضد الاتجار في الممنوعات عبر الانترنت. وفكك المحققون - بحسب بياناتهم - ثاني أكبر سوق على مستوى العالم للاتجار في الممنوعات عبر ما يعرف باسم الشبكة المظلمة. وقال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت أمس إن منصة «وول ستريت ماركت» كانت تعرض بيانات مسروقة ووثائق مزورة ومواد مخدرة للبيع، مضيفا أن الأشخاص الثلاثة المشتبه في إدارتهم لهذه المنصة رهن الاعتقال الآن.



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كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك ثاني أكبر سوق الكترونية للممنوعات بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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