بناء مطعم يثير خلافا في جزيرة إندونيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ جاكرتا
اقترح حاكم جزيرة بالي الإندونيسية اتفاقا لتبادل الأراضي بعدما رفض الناجون الأستراليون من تفجيرات بالي 2002 خطة بناء مطعم متعدد الطوابق في أحد مواقع الهجوم، حسبما قال أحد الناجين أمس.
ويريد الناجون وأقارب الضحايا الأستراليون أن يستخدم الموقع كمتنزه سلام في الموقع لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم البالغ عددهم 202 من بينهم 88 أستراليا لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر 2002.
والتقى حاكم بالي، والقنصل العام الأسترالي في بالي، هيلينا ستودرت، وممثلون عن الناجين في بالي للتوصل لحل لهذه الأزمة.
ولكن لم يتم التوصل لاتفاق، نظرا لأن المالك لم يكن حاضرا في الاجتماع.
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