موريتانيا تستقبل 188 حيوانا مهددا بالانقراض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبلت موريتانيا أمس الدفعة الأولى من مجموعة من الحيوانات المهددة بالانقراض أهدتها جنوب أفريقيا لها ضمن اتفاق تعاون ثنائي.
وتبلغ الدفعة الأولى 188 صنفا تمثل 14 عينة من الظباء والحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض.
وجرى وضعها في حظيرة «آوليكات» جنوب شرق العاصمة الموريتانية، حيث تربى الحيوانات النادرة.
ووصلت الدفعة القادمة من جنوب أفريقيا في إطار عقد مبرم بين الحظيرة الوطنية لآوليكات وشركة آفكور الجنوب أفريقية المحدودة في نوفمبر 2018.
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